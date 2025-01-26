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В Европе сочли выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Глава евродипломатии Каллас назвала выборы президента Белоруссии фиктивными
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Yves Herman/Reuters

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии «фиктивными». Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и члена Еврокомиссии по расширению организации Марты Кос.

«Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Беларуси заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной. Беспощадное и беспрецедентное подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс всякой легитимности», — отмечается в пресс-релизе.

Каллас и Кос подчеркнули, что демократия предполагает проведение свободны, справедливых и прозрачных выборов в обществе с независимыми СМИ и преобладанием прав человека, но в Белоруссии этого нет. ЕС готов поддержать страну, как только она встанет на путь реформ, а пока продолжит «вводить ограничительные и целевые меры против режима», который находится у власти в республике.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. ЦИК страны уже признал их состоявшимися. По данным на 18:00, явка на выборах составила 81,5%.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.

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