Глава ЦИК Белоруссии попал под западные санкции

Правительство Великобритании ввело санкции против председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игоря Карпенко. Об этом сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Также в санкционный список вошли руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич, начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, начальник Следственного изолятора №1 в Минске Андрей Цедрик, завод «Легмаш» в Орше и конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», а также предприятие «АЛЕВКУРП», разработчик радиолокационных систем.

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии «фиктивными». Россия официально осудила заявления о «фиктивных» выборах в республике. Москва приветствовала проведение Минском выборов и отметила, что голосование освещали иностранные журналисты из 23 стран. Кроме того, страну посетили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Все они назвали выборы свободными и открытыми.

Ранее политолог назвал нелепой критику Запада в адрес Лукашенко.