Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис

Путин обсудил с Лулой да Силвой урегулирование конфликта на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой украинский кризис и приход к власти в США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учетом прихода к власти новой американской администрации. Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Другие темы беседы — двусторонние отношения РФ и Бразилии, а также председательство Бразилиа в БРИКС в 2025 году.

Также 27 января Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которого поздравил с победой на выборах. Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество и международную тематику.

Кроме того, российский лидер пригласил Лукашенко в Москву.

Ранее в США объяснили, почему Трамп не закончит конфликт на Украине.