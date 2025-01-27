Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис

Российский президент Владимир Путин обсудил с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой украинский кризис и приход к власти в США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учетом прихода к власти новой американской администрации. Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», — говорится в сообщении.
Другие темы беседы — двусторонние отношения РФ и Бразилии, а также председательство Бразилиа в БРИКС в 2025 году.
Также 27 января Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которого поздравил с победой на выборах. Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество и международную тематику.
Кроме того, российский лидер пригласил Лукашенко в Москву.
Ранее в США объяснили, почему Трамп не закончит конфликт на Украине.