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Германия не намерена участвовать в параде Победы в Москве

Посол ФРГ в РФ: Берлин не будет участвовать в параде Победы в Москве
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Александр Гальперин/РИА Новости

Посол Германии в России Александр Ламбсдорф заявил ТАСС, что Берлин не примет участия в параде Победы в Москве.

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — отметил дипломат.

Ламбсдорф пояснил, что официальный Берлин не может участвовать в военном параде в Москве, пока не завершится российско-украинский конфликт.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном, что РФ будет рада видеть руководство республики в Москве на параде Победы.

9 декабря 2024 года президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад Победы 9 мая 2025 года в Москве. Приедет ли Никол Пашинян, пока неизвестно. В 2024 году премьер Армении не приезжал в российскую столицу на День Победы, хотя ранее это случалось.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.

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