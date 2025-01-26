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Лукашенко назвал число «Орешников», необходимых для обеспечения безопасности Белоруссии

Лукашенко заявил, что для защиты Белоруссии достаточно одного «Орешника»
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@medvedev_telegram/Telegram

В Белоруссии будет достаточно даже одного комплекса «Орешник», чтобы обеспечить безопасность страны. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста News.ru.

«Про 10 «Орешников» — это я пошутил», — добавил он.

Лукашенко пояснил, что «Орешник» — сложное оружие, и России понадобится два-три года, чтобы произвести 10 комплексов.

Белорусский лидер также отметил, что не определял с российским коллегой Владимиром Путиным сроки поставки гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в Белоруссию, поскольку «это не горит».

26 января Лукашенко заявил, что «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день. Он отметил, что рассчитывает на размещение ракетного комплекса ближе к российскому Смоленску.

6 декабря Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством России, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Позже Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе.

Ранее Путин заявил, что Россия может вновь применить «Орешник».

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