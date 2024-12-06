Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу российского государства Владимира Путина разместить систему «Орешник» на территории республики. Его слова передает ТАСС.

«Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, и прежде всего «Орешник», были размещены на территории Белоруссии», — сказал он Путину после подписания документов в Минске.

Лукашенко уточнил, что в стране имеются определенные площадки для размещения этого вооружения, при этом подчеркнул, что цели для его использования будут установлены военно-политическим руководством Белоруссии.

Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Также он добавил, что затраты на размещение «Орешника» в Белоруссии будут минимальными. По словам Путина, «Орешник» станет частью комплекса Ракетных войск стратегического назначения России, однако определение его целей остаётся за Минском.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя российскую ракетную систему средней дальности «Орешник» при необходимости, может быть принято только президентами.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сообщили о возможном пуске ракеты «Орешник» на фоне воздушной тревоги.