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Лукашенко анонсировал появление «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день
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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Он добавил, что рассчитывает на размещение «Орешника» ближе к российскому Смоленску.

6 декабря Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством России, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Позже Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе.

В январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что появление в республике тактического ядерного оружия, «Орешника» и наличие ракетного комплекса «Искандер-М» способно разгромить любого потенциального врага. По его словам, с появлением «Орешника» Белоруссия будет обладать «ударным кулаком», позволяющим нанести значительный ущерб любому потенциальному агрессору.

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.

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