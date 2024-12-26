Лукашенко выразил готовность разместить десяток комплексов «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе. Об этом белорусский лидер заявил корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — разместим и больше», — заявил Лукашенко.

В декабре президент Белоруссии заявил, что граждан республики не будут отправлять в зону военных действий, поскольку нужно защищать свою страну. По словам белорусского лидера, НАТО и США находятся за спиной, тогда как Польша хочет «оттяпать» западную территорию страны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Как сказал российский лидер, Москва может направить эти комплексы в соседнюю республику уже во второй половине 2025 года.

В ходе прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Путин отметил, что Россия сделает все необходимое для защиты союзного государства Белоруссии.

Ранее Лукашенко нарубил дров перед саммитом ЕАЭС.