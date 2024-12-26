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Путин ответил на слова Лукашенко о возможности поставки Белоруссии десяти «Орешников»

Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко о десяти «Орешниках» для Белоруссии
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности России поставить в республику десять новейших ракетных систем «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

После заседания Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко заявил журналистам, что его страна готова разместить на своей территории такое количество данных систем на первом этапе. То же самое он сказал подошедшему к нему главе российского государства.

«Ну, десять-то вы уж куда», — ответил Путин с улыбкой.

Лукашенко в ответ заявил: «Ну, с запасом». Поcле этого лидеры двух стран рассмеялись.

6 декабря Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Он заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.

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