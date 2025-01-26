Лукашенко: Путин не будет в восторге от западных миротворцев на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не будет в восторге от размещения западных миротворцев на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Также Лукашенко заявил, что не собирается отправлять белорусских военных на Украину в качестве миротворцев.

Накануне Лукашенко заявил, что в 2025 году, по его мнению, наступит какая-то развязка конфликта на Украине. При этом, как он отметил, это не означает, что «закончится война и прочее». Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине придется найти компромисс. При этом Лукашенко во время беседы с журналистами отметил, что никогда не хотел конфликта на Украине. По его словам, он делал все, «чтобы конфликта не было».

Ранее Лукашенко прокомментировал возможность участия в переговорах по Украине.