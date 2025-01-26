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Лукашенко заявил, что никогда не хотел конфликта на Украине

Лукашенко заявил, что делал все, чтобы конфликта на Украине не случилось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с журналистами заявил, что никогда не хотел конфликта на Украине. Об этом пишет БелТА.

Он добавил, что делал все, чтобы конфликта не было.

Лукашенко также заявил, что ситуация на границе с Украиной «не чрезвычайная, но напряженная». По его словам, белорусские пограничники запрещают сейчас посещать границы «во избежание, чтобы там что-то не произошло».

16 января государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что иностранные спецслужбы активизировались в республике перед выборами президента. Он подчеркнул, что страны Запада добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с Россией.

В декабре прошлого года бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, участники «полка имени Калиновского», входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут сыграть роль в попытке свержения действующей власти в Белоруссии. Она добавила, что оппозиция должна быть готова к различным сценариям развития событий.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии предложил называть лидера страны председателем.

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