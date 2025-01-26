Лукашенко высказался об урегулировании конфликта на Украине

Для урегулирования конфликта на Украине придется найти компромисс. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Компромисс придется найти с расчетом на то, что придет время, народы определятся, — только не надо им мешать, — где им жить и какую валюту использовать. Но, опять же, это решается за столом переговоров», — сказал он.

Лукашенко заявил, что в 2025 году, по его мнению, наступит какая-то развязка конфликта на Украине. При этом, как он отметил, это не означает, что «закончится война и прочее».

Кроме того, Лукашенко во время беседы с журналистами заявил, что никогда не хотел конфликта на Украине. По его словам, он делал все, «чтобы конфликта не было».

В то же время он сказал, что с приходом к власти в США Дональда Трампа проблемы начнутся не в Белоруссии, а в Европе. По его словам, в Европе уже «крутятся как змеюки», чтобы найти выход из положения после победы Трампа.

Ранее Лукашенко прокомментировал возможность участия в переговорах по Украине.