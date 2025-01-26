Лукашенко прокомментировал возможность участия в переговорах по Украине

Лукашенко: Белоруссии не принципиально сидеть за столом переговоров по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не принципиально находиться за столом переговоров по решению конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Также он назвал слухи об этом полной глупостью.

Лукашенко заявил, что в 2025 году, по его мнению, наступит какая-то развязка конфликта на Украине. При этом, как он отметил, это не означает, что «закончится война и прочее».

Кроме того, Лукашенко во время беседы с журналистами заявил, что никогда не хотел конфликта на Украине. По его словам, он делал все, «чтобы конфликта не было».

В ноябре 2024 года Лукашенко говорил, что Россия и Украина должны провести переговоры в Белоруссии, поскольку «никакие америкосы. никакие европейцы» не помогут договориться трем славянским народам. Белорусский лидер захотел, чтобы интересы его страны учитывались при достижении договоренностей по Украине.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии предложил называть лидера страны председателем.