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Лукашенко заявил, что в 2025 году наступит развязка конфликта на Украине

Лукашенко: в 2025 году будет какая-то развязка конфликта на Украине
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2025 году наступит какая-то развязка конфликта на Украине. Его слова приводит БелТА.

«В этом году развязка какая-то будет», — сказал он.

При этом, как отметил белорусский лидер, это не означает, что «закончится война и прочее».

«Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — добавил он.

Также Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с Россией весной 2022 года «выкобенивался как мог».

До этого Зеленский отмечал, что ему нравится стратегия президента США Дональда Трампа, заключающаяся в жестких сигналах в сторону России. По его словам, Трамп еще не понимает, как должен завершиться конфликт на Украине, поэтому Киев пока не располагает деталями планов американского лидера на этот счет.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает поговорить с Путиным.

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