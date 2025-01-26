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Лукашенко назвал Зеленского «неопытным болтуном»

Лукашенко: Запад подтолкнул неопытного болтуна Зеленского против России
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Efrem Lukatsky/AP

Западные страны воспользовались неопытностью президента Украины Владимира Зеленского, подтолкнув Киев к углублению конфликта с Москвой. Об этом журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

По словам Лукашенко, особенно этим воспользовались США. Он отметил, что Запад стал делать из Украины «анти-Россию».

«Они жестко подтолкнули неопытного болтуна», — сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что никогда не хотел конфликта на Украине. Он признался, что делал все возможное, чтобы конфликта не было.

Он также заявил, что ситуация на границе с Украиной «напряженная». По данным Лукашенко, белорусские пограничники запрещают сейчас посещать границы «во избежание, чтобы там что-то не произошло».

16 января государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что иностранные спецслужбы активизировались в стране перед выборами президента. Он подчеркнул, что западные страны добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с РФ.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии предложил называть лидера страны председателем.

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