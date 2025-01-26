Лукашенко назвал напряженной ситуацию на границе Белоруссии и Украины

Лукашенко: ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе выступления перед голосованием на участке в Минске заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне доложили, что кто-то из немцев захотел поехать на южную границу с Украиной. Ясно, там сейчас обстановка не чрезвычайная, но напряженная», — заявил он.

Лукашенко отметил, что некоторые иностранные журналисты хотят побывать на южной границе Республики, однако белорусские пограничники запрещают ее посещение во избежание проблем. Он добавил, что граница со стороны Украины «напичкана войсками».

До этого сообщалось, что признанный в Белоруссии террористическим «полк имени Кастуся Калиновского» (ПКК), который принимает участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), планировал захватить город Малориту в Брестской области страны. По словам экс-бойца подразделения, у полка имеется своя «стратегия освобождения».

Позже госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович заявил, что силовые и военные ведомства Белоруссии в курсе планов оппозиции совершить государственный переворот и уже приняли все необходимые меры.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии предложил называть лидера страны председателем.