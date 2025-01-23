Кандидат в президенты Белоруссии предложил называть лидера страны по-другому

Сыранков: в Белоруссии президента нужно переименовать в председателя

В Белоруссии лидера нужно переименовать из «президента» в «председателя». Об этом РИА Новости заявил кандидат в президенты, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков.

По его словам, для такой должности наименование «председатель» подходит гораздо лучше.

«Если честно, то мне лично не очень нравится само название президент. Оно западное и относит нас к буржуазной традиции. Мне больше импонирует название председатель», --прокомментировал Сыранков.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко говорил, что ему больше всего понравился первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков.

«Мне понравился Сережа Сыранков, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков. Ну нормально. Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту», — сказал Лукашенко.

Свои слова Сыранков объяснил тем, что его программа не расходится с обещаниями Лукашенко. Белорусский лидер похвалил его за «честность и откровенность».

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее в Белоруссии заявили об активности иностранных спецслужб перед выборами.