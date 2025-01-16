В Белоруссии заявили об активности иностранных спецслужб перед выборами

Совбез Белоруссии заявил об активности иностранных спецслужб перед выборами

Иностранные спецслужбы активизировались в Белоруссии перед выборами президента страны. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

«Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране», — сказал он.

Вольфович подчеркнул, что страны Запада добиваются смены власти в Белоруссии и разрыва союзнических отношений с Россией.

До этого Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН сообщал, что Запад будет поддерживать белорусскую оппозицию в целях расшатывания ситуации внутри страны, в ЕС продолжат попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Ранее политолог объяснил, зачем белорусским оппозиционерам западные деньги.