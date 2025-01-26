Лукашенко оценил поведение Зеленского при переговорах с РФ весной 2022 года

Лукашенко: Зеленский на переговорах с РФ весной 2022 года выкобенивался как мог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с Россией весной 2022 года «выкобенивался как мог». Его слова приводит ТАСС.

«Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал», — заявил он.

По словам белорусского лидера, был инцидент, когда украинская делегация переносила встречу из Гомеля, поскольку рядом находилась российская граница. Переговоры проводились в Беловежской пуще, в Стамбуле и Казахстане. Лукашенко отметил, что отвечал всем требованиям Украины ради того, чтобы переговоры не прекращались.

До этого Зеленский заявил, что ему нравится стратегия главы Белого дома Дональда Трампа, заключающаяся в жестких сигналах в сторону России. По его словам, Трамп еще не понимает, как должен завершиться конфликт на Украине, поэтому Киев пока не располагает деталями.

26 января Трамп заявил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом Зеленский заявлял в своем Telegram-канале, что Путин якобы планирует «манипулировать» президентом США.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.