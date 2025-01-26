Зеленский поддержал тактику Трампа в отношении России

Зеленский заявил, что ему нравится тактика Трампа с угрожающим посылом России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нравится стратегия главы Белого дома Дональда Трампа, заключающаяся в жестких сигналах в сторону России. Его слова приводит «24 канал».

«Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что нужно заканчивать конфликт, поскольку будет хуже. Он говорит с худшим посылом в сторону России. Мне кажется, это такая тактика, сегодня мне она импонирует», — сказал он.

Зеленский отметил, что Трамп еще не понимает, как должен завершиться конфликт на Украине, поэтому Киев пока не располагает деталями.

Украинский лидер, говоря о том, кого бы он хотел видеть за столом переговоров, назвал Украину, США, европейские страны и Россию.

«Я не могу четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, потому что у нас еще нет общего плана», — добавил он.

Также Зеленский заявил, что стороны не смогут достичь быстрого окончания украинского конфликта.

26 января Трамп заявил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом Зеленский заявлял в своем Telegram-канале, что Путин якобы планирует «манипулировать» президентом США Дональдом Трампом. Он провел заседание ставки верховного главнокомандующего, во время которого руководитель Службы внешней разведки Украины зачитал доклад «по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира». Зеленский утверждает, что, в частности, Путин «хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира».

Ранее газета Times описала четыре сценария завершения конфликта на Украине.