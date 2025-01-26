Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») хочет поговорить, и мы скоро поговорим», — отметил Трамп.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин якобы планирует «манипулировать» президентом США Дональдом Трампом. Он провел заседание ставки верховного главнокомандующего, во время которого руководитель Службы внешней разведки Украины зачитал доклад «по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира». Зеленский утверждает, что, в частности, Путин «хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира».

Телеканал CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.