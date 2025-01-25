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Зеленский заявил о планах Путина манипулировать Трампом

Зеленский: разведка Украины доложила о планах Путина манипулировать Трампом
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Heiko Becker/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин якобы планирует манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, он провел заседание ставки верховного главнокомандующего, во время которого руководитель Службы внешней разведки Украины зачитал доклад «по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. Зеленский утверждает, что, в частности, Путин «хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира».

На этой неделе Трамп заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что украинский президент «захотел воевать».

Хозяин Белого дома отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По его мнению, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.

20 января президент РФ заявил, что по вопросу Украины должно быть достигнуто не краткое перемирие, а долгосрочный мир.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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