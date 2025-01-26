В Британии заявили, что завершение конфликта на Украине имеет четыре сценария

Завершение конфликта на Украине имеет четыре возможных сценария, страна «стоит на коленях, хотя еще не сломлена». Об этом пишет британское издание The Times.

Издание считает картину на поле боя мрачной, напоминая, что российские военные в прошлом году взяли под контроль в шесть раз больше территорий, чем годом ранее.

По мнению The Times, первый сценарий включает в себя поражение Украины, что произойдет, если США прекратят поддержку, однако американский президент Дональд Трамп «будет опасаться» допустить такой исход. Второй вариант — это «плохой мир», при котором в отсутствие помощи от Вашингтона Киев подпишет мирное соглашение, в результате чего произойдет разделение страны.

Третий сценарий предполагает режим прекращения огня, как часть переходной фазы перед окончательным урегулированием, что приведет к региональной стабильности и выживанию Украины с ограниченной безопасностью и экономическими гарантиями. Однако этот исход приведет лишь к заморозке конфликта, что может прекратиться в любой момент.

И последним вариантом издание называет урегулирование, при котором Киев окажется «в позиции силы» с подачи США. The Times пишет, что Трамп может усилить позиции Украины, введя антироссийские санкции и обещание поддержать Киев оружием и деньгами, в случае, если Москва решит уклониться от мирных переговоров. Но даже при этом исходе Украина едва ли вернется к границам 1991 года, заключило издание.

До этого стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. В свою очередь Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. Отмечается, что оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе. Подробности о документе — в материале «Газеты.Ru».

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