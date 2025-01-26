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Зеленский высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Зеленский: быстрого окончания конфликта на Украине не будет
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Lex Fridman/YouTube

Сторонам не удастся достичь быстрого окончания конфликта на Украине. Об этом в беседе с итальянским изданием Il Foglio заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Быстрого окончания конфликта не будет», — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, президент США Дональд Трамп якобы может существенно «ускорить процесс» путем санкций и экономического давления на РФ.

26 января Трамп вновь заявил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом Зеленский говорил в своем Telegram-канале, что Путин якобы планирует «манипулировать» президентом США Дональдом Трампом. Он провел заседание ставки верховного главнокомандующего, во время которого руководитель Службы внешней разведки Украины зачитал доклад «по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира». Зеленский утверждает, что, в частности, Путин «хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира».

Ранее газета Times описала четыре сценария завершения конфликта на Украине.

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