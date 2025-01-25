В США допустили, что ЦРУ формирует представление Трампа об Украине

Президент США Дональд Трамп при заявлениях об Украине ориентируется на сведения, которые ему предоставляет Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«Взгляды Трампа по поводу Украины в большей степени, полагаю, формируются ЦРУ <…> Трамп должен или заткнуться, или изменить свою переговорную стратегию», — отметил он.

По мнению Джонсона, ведомство также внушает новому главе Белого дома «ложные представления» о реальном состоянии экономики России.

Накануне Трамп в интервью Fox News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией. Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп сообщил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно. Глава Белого дома отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.