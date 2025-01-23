В США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине

Hill: Трамп ведет жесткие переговоры с Путиным для мира на Украине «через силу»

Сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп усилил критику в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, чтобы оказать на него давление и подтолкнуть к мирным переговорам по конфликту на Украине. С таким заявлением выступило американское издание The Hill.

«Президент Трамп усиливает критику в адрес президента России Владимира Путина в первые дни своего пребывания у власти, пытаясь оказать давление на российского лидера и заставить его сесть за стол переговоров для заключения соглашения о прекращении войны на Украине», — пишет газета.

По данным издания, через 48 часов после возвращения в Белый дом Трамп пригрозил усилить санкции против России, если она не заключит мирную сделку в ближайшее время. При этом американский лидер не скупится на комплименты в адрес Путина.

На днях Трамп заявил, что Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь договариваться с Украиной. Он отметил, что у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в России назвали черты, объединяющие Путина и Трампа.