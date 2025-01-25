В США заявили, что поставка оружия Украине за счет активов РФ не сыграла бы ключевой роли

Келлог: поставка оружия Киеву за счет активов России не сыграла бы ключевой роли

Поставка вооружения Украине за счет замороженных российских активов не сыграла бы ключевой роли в конфликте. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

«Это не ключевая часть, которая разрешит ситуацию», — подчеркнул он.

При этом Келлог обратил внимание на то, что «это часть мозаики», которую «надо обсуждать».

Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио поручил незамедлительно приостановить финансирование почти всех программ зарубежной помощи сроком на 90 дней. По данным Politico, приказ, вероятно, направлен ​​на прекращение помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

10 января сообщалось, что администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена оставила команде президента США Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет новая администрация.

9 января США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16. При этом Зеленский упрекнул зарубежных партнеров в том, что они не в полном объеме выполнили данные Киеву обещания по поставкам систем противовоздушной обороны.

Общая сумма военной помощи, которую США и союзники оказали Украине с начала российской специальной военной операции, превысила $126 млрд.

Ранее Зеленский назвал стоимость военного конфликта для Украины за 2024 год.