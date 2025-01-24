Рубио поручил приостановить финансирование почти всех программ США о зарубежной помощи

Госсекретарь США Марко Рубио поручил незамедлительно приостановить финансирование почти всех программ зарубежной помощи сроком на 90 дней. Об этом пишет Politico.

«Приказ, который шокировал чиновников Госдепартамента, по-видимому, касается финансирования военной помощи Украине», — говорится в публикации.

Действующий чиновник Госдепартамента, а также два бывших работника администрации экс-президента Джо Байдена в беседе с изданием заявили, что приостановка, вероятно, направлена ​​на прекращение помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

В документе указывается, что иностранное военное финансирование Египта и Израиля будет продолжаться.

21 января издание Los Angeles Times писало, что президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому для Украины и других стран на 90 дней приостановят поставки помощи. По данным издания, точный объем помощи, на который повлияет указ, неизвестен. В указе говорится, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам», а также помогают в дестабилизации мира из-за продвижения идей, которые противоположны гармоничным отношениям между странами.

Ранее Зеленский заявил о продолжении помощи Украине со стороны США.