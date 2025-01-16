Зеленский назвал стоимость военного конфликта для Украины за 2024 год

Зеленский: военный конфликт на Украине в 2024 году стоил Киеву более $100 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что военный конфликт обошелся Киеву более чем в $100 млрд в 2024 году. Его слова передает ТАСС.

По словам Зеленского, Киев не может потерять поддержку США и Евросоюза, но также не стоит упускать из вида и вклад Украины.

«Война 2024 года стоила Украине, в плане обеспечения сил Обороны, более $100 млрд из которых $40 млрд — вклад Украины, $35 млрд — США, Европа — $25 млрд», — поделился Зеленский.

До этого Зеленский говорил, что Великобритания будет выделять Украине ежегодно военную помощь на сумму порядка $3,6 миллиарда.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает в этом году получить от Лондона помощь в общем размере на $6,6 миллиарда. Украинский лидер добавил, что в эту сумму входят и средства в счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее эксперт назвал цели визита Стармера в Киев.