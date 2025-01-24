Посольство ФРГ исключило участие представителей страны в параде Победы в Москве

Посольство в РФ: представители ФРГ не примут участие в параде Победы в Москве

Представители правительства Германии не примут участие в параде в честь 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство ФРГ в России.

Как указали в дипмиссии, пока продолжается конфликт на Украине, Германия не будет принимать участие в военном параде в Москве.

До этого посол Германии в России Александр Ламбсдорф заявил ТАСС, что Берлин не примет участия в параде Победы.

16 января американское издание Newsweek писало, что на празднование восьмидесятилетнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в Москву может приехать «большой гость» из Соединенных Штатов. В материале отмечается, что на мероприятия по случаю Дня Победы президент РФ Владимир Путин регулярно приглашает иностранных гостей, и если в этом году на Парад Победы приедет «гость из США», то, скорее всего, это будет человек из администрации президента Дональда Трампа.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приглашала представителей США на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет рада руководству Армении на параде Победы.