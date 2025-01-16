В Кремле ответили на вопрос о приглашении чиновников США на празднование 80-летия Победы

Россия не приглашала представителей США на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

16 января американское издание Newsweek писало, что на празднование восьмидесятилетнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в Москву может приехать «большой гость» из Соединенных Штатов. В материале отмечается, что на мероприятия по случаю Дня Победы президент РФ Владимир Путин регулярно приглашает иностранных гостей, и если в этом году на Парад Победы приедет «гость из США», то, скорее всего, это будет человек из администрации президента Дональда Трампа.

15 января министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что воинские подразделения 19 дружественных стран приглашены для участия в Параде на Красной площади в Москве. 10 из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.

Ранее Володин пригласил парламентариев Словакии на празднование 80-летия Победы.