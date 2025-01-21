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Лавров заявил, что РФ будет рада руководству Армении на параде Победы

Лавров: Россия будет рада видеть армянское руководство на параде Победы
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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном, что РФ будет рада видеть руководство республики в Москве на параде Победы. О встрече глав МИД стран говорится на сайте российского министерства.

«Обсудили планы по подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хотел бы еще раз отметить, что мы будем рады видеть руководство Армении по приглашению президента Путина на майских торжествах в Москве», — сказал Лавров.

21 января Лавров и Мирзоян проводят переговоры в Москве. Дипломаты обменяются мнениями по вопросу российско-армянских отношений, а также обсудят сотрудничество в рамках ЕАЭС и других объединений.

9 декабря президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад Победы 9 мая 2025 года в Москве. Приедет ли Никол Пашинян, пока неизвестно. В 2024 году премьер Армении не приезжал в российскую столицу на День Победы, хотя ранее это случалось.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении чиновников США на празднование 80-летия Победы.

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