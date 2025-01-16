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На День Победы в Москву может приехать «большой гость» из США

Newsweek: парад Победы в Москве может посетить большой гость из США
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Станислав Красильников/РИА Новости

На празднование восьмидесятилетнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в Москву может приехать «большой гость» из Соединенных Штатов. Об этом пишет американское издание Newsweek.

В материале отмечается, что на мероприятия по случаю Дня Победы Владимир Путин регулярно приглашает иностранных гостей, и если в этом году на Парад Победы приедет «гость из США», то, скорее всего, это будет человек из администрации Дональда Трампа. Российский лидер «может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», говорится в тексте.

Newsweek напоминает, что в 2020 году торжественные мероприятия в Москве посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, поскольку сам Трамп под давлением вынужден был отказаться от поездки.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что значимость победы в Великой Отечественной войне для России является колоссальной. Он также попросил власти регионов отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы «по совести».

Ранее Володин пригласил парламентариев Словакии на празднование 80-летия Победы.

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