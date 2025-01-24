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Посол РФ в Белоруссии назвал ничтожной резолюцию Европарламента

Грызлов: резолюция Европарламента о выборах в Белоруссии ничтожна
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Резолюция Европарламента (ЕП) о выборах в Белоруссии свидетельствует о недееспособности этой структуры. Такое заявление сделал ТАСС посол РФ в республике Борис Грызлов.

«Эта резолюция по всем мыслимым меркам ничтожна, она существует лишь как очередное документальное свидетельство некомпетентности и недееспособности этой структуры», — сказал Грызлов.

Накануне глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая ЕП резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии — это прямое вмешательство в электоральный суверенитет страны.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

До этого МИД Белоруссии назвал ангажированным проект резолюции ЕП о выборах.

По словам представителя министерства, Европейская служба внешних действий заранее подготовила заявление по итогам предстоящих 26 января президентских выборов в Белоруссии, в котором они осуждаются и не признаются.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.

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