На Украине заявили, что заранее не признают итоги белорусских выборов

Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что украинские власти заранее не признают результаты выборов президента Беларуси, так как не видят оснований для восстановления контактов с действующей властью. Об этом сообщает РИА Новости.

Тихий подчеркнул, что голосование, запланированное на 26 января, не может считаться президентскими выборами из-за отсутствия необходимых условий.

«Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее», — отметил он.

Дипломат также добавил, что Украина не видит предпосылок для восстановления диалога с Лукашенко, поэтому вопрос о признании его легитимности после официального объявления результатов выборов не является для Киева приоритетным.

Досрочное голосование в Белоруссии состоялось 21 января, а основной день выборов назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все еще могут приехать на выборы.