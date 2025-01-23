Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что заранее не признают итоги белорусских выборов

МИД Украины: Киев заранее не признает результаты выборов президента Белоруссии
close
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что украинские власти заранее не признают результаты выборов президента Беларуси, так как не видят оснований для восстановления контактов с действующей властью. Об этом сообщает РИА Новости.

Тихий подчеркнул, что голосование, запланированное на 26 января, не может считаться президентскими выборами из-за отсутствия необходимых условий.

«Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее», — отметил он.

Дипломат также добавил, что Украина не видит предпосылок для восстановления диалога с Лукашенко, поэтому вопрос о признании его легитимности после официального объявления результатов выборов не является для Киева приоритетным.

Досрочное голосование в Белоруссии состоялось 21 января, а основной день выборов назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все еще могут приехать на выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами