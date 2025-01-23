В Белоруссии заявили о вмешательстве Европарламента в электоральный процесс страны

Принятая Европарламентом резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии — это прямое вмешательство в электоральный суверенитет страны. Об этом журналистам заявил глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.

«Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны», — сказал он.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. С 21 января проходит этап досрочного голосования.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

18 января глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.