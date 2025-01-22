МИД Белоруссии назвал ангажированным проект резолюции ЕП о выборах

Белоруссия считает ангажированным проект резолюции Европейского парламента о предстоящих выборах в республике. Об этом заявил представитель МИД страны Анатолий Глаз, передает ТАСС.

По его словам, Европейская служба внешних действий уже подготовила заявление по итогам предстоящих 26 января президентских выборов в Белоруссии, в котором они осуждаются и не признаются. В МИД Белоруссии отметили, что принятие заранее подготовленного заявления станет доказательством спланированного вмешательства во внутренние дела.

Накануне стало известно, что Европейский парламент в резолюции по Белоруссии собирается призвать страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в республике. Кроме того, в документе ЕП предлагается расширить и усилить санкции против Белоруссии.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

18 января глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.