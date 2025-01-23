Правительство выделит до 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 млрд рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута. Его слова приводит ТАСС.

«Принято решение выделить Краснодарскому краю до 1,5 млрд рублей, чтобы регион мог возместить свои расходы», — рассказал Козлов.

Он отметил, что эти средства должны покрыть затраты на аварийно-спасательные работы и перевозку грунта, загрязненного мазутом, на временную площадку.

В четверг, 23 января, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря. Савельев заявил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в акватории Черного моря в настоящий момент не зафиксировано.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.