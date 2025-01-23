WP: в США боятся, что РФ получит желаемое, а США капитулируют в вопросе Украины

Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа полагают, что в случае встречи республиканца с президентом России Владимиром Путиным, Москва получит желаемое в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а Вашингтон «капитулирует». Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на члена Республиканской партии.

Трамп будет демонстрировать, что именно он положил конец конфликту, однако он капитулирует. Путин получит то, что хочет, говорится в статье.

Некоторые в США полагают, что ряд чиновников, которых назначил Трамп, в том числе кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут помочь изменить ситуацию в пользу России. По словам неназванного российского академика, такая надежда имеет место быть, так как Трамп — нестандартный политик, от него можно ожидать что угодно.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

В свою очередь Зеленский в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклтуэйту допустил возможность мирных переговоров с Путиным.

Ранее Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.