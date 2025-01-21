Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией

Трамп заявил о готовности Зеленского к заключению сделки с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США прошла 20 января в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она состоялась не на открытом воздухе на ступенях Капитолия. Какие указы подписал Трамп в первый день своего президентства — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Комментируя возвращение Трампа в Белый дом, украинский президент назвал республиканца сильным лидером и пожелал удачи ему и «всей Америке». Он также выразил готовность работать с новой администрацией США для достижения «настоящего мира».

Ранее в США обратили внимание, что Трамп во время инаугурации не положил руку на Библию.