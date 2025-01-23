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Зеленский допустил переговоры с Путиным

Bloomberg: Зеленский допустил переговоры с Путиным по миру на Украине
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РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по завершению украинского конфликта. Об этом глава Украины сказал в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклтуэйту.

Агентство отмечает, что пока президент США Дональд Трамп призывает Путина к диалогу, Зеленский пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь завершить боевые действия на Украине.

По мнению Зеленского, председатель Китая Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру.

«Президент Трамп — самый могущественный [лидер], и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика, Путина, очень сильно зависит от Китая», — сказал президент в интервью.

Миклтуэйт добавил, что Зеленский полон решимости сделать так, чтобы голос Украины был услышан в тот момент, когда крупные державы начнут обсуждать будущее республики. Он подчеркнул, что мирные переговоры не должны пройти за спиной Украины.

22 января президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social о возможном расширении санкций против Российской Федерации, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее в Кремле заявили о готовности России к диалогу с США по Украине.

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