Президент Филиппин подтвердил освобождение экипажа судна Galaxy Leader

В Йемене освободили 17 филиппинских моряков, которые находились на грузовом судне Galaxy Leader, захваченном в Красном море в ноябре 2023 года. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«С огромной радостью сообщаю об освобождении всех 17 филиппинских моряков вместе с остальными членами экипажа Galaxy Leader», — отметил он.

В настоящее время моряки находятся на попечении посольства Филиппин в Маскате, рассказал Маркос-младший. По его словам, они «очень скоро воссоединятся со своими близкими».

Накануне подконтрольный йеменским хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что освобождение экипажа Galaxy Leader состоялось в поддержку соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес приветствовал освобождение экипажа, заявив о возвращении к привычной судоходной деятельности в Красном море.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц. После этого Израиль освободил 90 палестинских заключенных. В первую партию попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Ранее США предложили хуситам прекратить атаки на корабли в Красном море.