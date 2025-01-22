В Красном море восстановлено привычное судоходство

Генсек ИМО Домингес сообщил о возврате к привычному судоходству в Красном море

Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес приветствовал освобождение экипажа грузового судна Galaxy Leader, которое захватили в Аденском заливе в ноябре 2023 года, заявив о возвращении к привычной судоходной деятельности в Красном море. Его слова приводит ТАСС.

«Это большое облегчение для всех нас, а не только для команды и членов их семей, но и для всего морского сообщества», — заявил он.

Среди прочего Домингес выразил благодарность государствам — членам ИМО, а также региональным и международным организациям за их поддержку и взаимодействие в деле освобождения экипажа судна.

22 января Высший политический совет йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» сообщил, что экипаж грузового судна Galaxy Leader был освобожден. Как сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah, освобождение экипажа состоялось в поддержку соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Члены экипажа находятся в Омане, куда их доставили после освобождения.

20 января «Ансар Аллах» заявляло, что ограничат свои атаки на море только судами, связанными непосредственно с Израилем.

Ранее хуситы атаковали авианосец США в Красном море.