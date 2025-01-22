Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красном море восстановлено привычное судоходство

Генсек ИМО Домингес сообщил о возврате к привычному судоходству в Красном море
close
Jargen Schwenkenbecher/IMAGO/Global Look Press

Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес приветствовал освобождение экипажа грузового судна Galaxy Leader, которое захватили в Аденском заливе в ноябре 2023 года, заявив о возвращении к привычной судоходной деятельности в Красном море. Его слова приводит ТАСС.

«Это большое облегчение для всех нас, а не только для команды и членов их семей, но и для всего морского сообщества», — заявил он.

Среди прочего Домингес выразил благодарность государствам — членам ИМО, а также региональным и международным организациям за их поддержку и взаимодействие в деле освобождения экипажа судна.

22 января Высший политический совет йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» сообщил, что экипаж грузового судна Galaxy Leader был освобожден. Как сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah, освобождение экипажа состоялось в поддержку соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Члены экипажа находятся в Омане, куда их доставили после освобождения.

20 января «Ансар Аллах» заявляло, что ограничат свои атаки на море только судами, связанными непосредственно с Израилем.

Ранее хуситы атаковали авианосец США в Красном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами