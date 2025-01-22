Al Masirah: хуситы освободили экипаж судна Galaxy Leader и передали его Оману

Хуситы освободили экипаж танкера Galaxy Leader, захваченного в Красном море в конце 2023 года. Об этом сообщает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

Телеканал со ссылкой на высший политический совет хуситов уточнил, что освобождение экипажа состоялось в поддержку соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

20 января шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило, что ограничат свои атаки на море только судами, связанными непосредственно с Израилем.

До этого хуситы атаковали авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море в седьмой раз с момента его прибытия в регион. Движение «Ансар Алла» также заявило о массированных атаках на юг и центр Израиля

Ранее хуситы заявили о седьмой атаке на американский авианосец.