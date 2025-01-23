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Глава Госдепа назвал поддержку Израиля приоритетной задачей Трампа

Рубио сообщил, что поддержка Израиля является приоритетной задачей Трампа
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Reuters

Поддержка Израиля является приоритетной задачей администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Сохранение неизменной поддержки Израиля Соединенными Штатами является главным приоритетом для президента Трампа», — отметил он.

Кроме того, Рубио поздравил Нетаньяху с успехами Израиля в борьбе с ХАМАС и «Хезболлой» и пообещал «неустанно работать, чтобы помочь освободить всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе».

Госсекретарь добавил, что «с нетерпением ждет устранения угроз, исходящих от Ирана, и поиска возможностей для мира».

19 января глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в рамках работы ни Трамп, ни администрация экс-президента США Джо Байдена не принуждали Израиль принимать подобное решение против воли. По словам главы МИД, страны «работали вместе, чтобы достичь очень важной цели».

В тот день на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц. После этого Израиль освободил 90 палестинских заключенных. В первую партию попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Ранее Трамп посоветовал Израилю поумнеть.

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