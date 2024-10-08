Трамп посоветовал Израилю поумнеть

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп призвал Израиль «поумнеть» и начать поддерживать его, поскольку он сделал для еврейского государства «больше, чем кто-либо». Его слова приводит The Hill.

«Я думаю, что Израиль должен сделать одну вещь. Они должны поумнеть в отношении Трампа, потому что они не поддерживают меня… Я сделал для Израиля больше, чем кто-либо. Я сделал для еврейского народа больше, чем кто-либо. И это не взаимно, как говорится, не взаимно», — сказал Трамп.

20 сентября Трамп заявил, что если он проиграет на выборах, то евреи будут иметь к этому отношение. Выступая на предвыборном мероприятии, осуждающем антисемитизм в Соединенных Штатах, политик раскритиковал евреев, голосующих за Демократическую партию, подчеркнув, что демократы «наложили на них проклятие или власть».

Трамп также обвинил «голосующих за врага» евреев в возможном уничтожении Израиля, которое якобы может случиться в случае поражения республиканца.

Ранее Трамп призвал США позволить Израилю атаковать ядерные объекты.