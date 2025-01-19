МИД Израиля раскрыл роль Трампа в прекращении огня в Газе

Избранный президент США Дональд Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN.

«Нет сомнений, что усилия Америки и президента Трампа, который сразу после выборов выступил с мощным посланием... внесли большой вклад... Все вместе — активное участие Америки, активное участие президента Трампа оказали большое влияние и помогло в последние недели», — сказал министр.

Саар добавил, что в рамках работы ни Трамп, ни администрация действующего президента США Джо Байдена не принуждали Израиль принимать подобное решение против воли. По словам главы МИД, страны «работали вместе, чтобы достичь очень важной цели».

19 января в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено на почти три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере сектора. Палестинская группировка вскоре назвала имена заложников — ХАМАС отпустит трех женщин. В ответ на это Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Ранее в Израиле заявили, что не потерпят провокаций от ХАМАС.