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Путин проводит совещание по экономическим вопросам

Путин проводит первое в этом году совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин проводит первое в 2025 году совещание по экономическим вопросам. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мы проводим первое в этом году совещание по экономическим вопросам», — отметил глава государства в начале совещания.

В мероприятии участвуют премьер-министр России Михаил Мишустин, первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, глава Минстроя России Ирек Файзуллин, министр финансов Антон Силуанов, заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

В ходе заседания Путин заявил, что прошедший 2024 год оказался для экономики России довольно успешным.

2 января сообщалось, что Путин подписал первые документы в новом году. Первый незначительно скорректировал состав коллегии министерства иностранных дел России, а второй касался коллегии министерства юстиции. Еще одним указом были внесены изменения в положение о Следственном комитете.

Ранее Путин поручил обеспечить переезд российских компаний из недружественных стран на родину.

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