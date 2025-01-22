Путин поручил обеспечить переезд российских компаний из недружественных стран на родину

Президент Владимир Путин поручил до 1 апреля 2025 года организовать возможность редомициляции, то есть «переезда» на территорию России, в специальные административные районы, российских компаний, зарегистрированных на территории недружественных стран, если это затруднительно сделать по законам этих юрисдикций, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение двух осведомленных источников.

В 2023 году российский лидер уже давал аналогичное поручение. С этого момента в Россию из зарубежных юрисдикций «переехали» сервис по поиску работы HeadHunter, соцсеть VK, «Т-технологии» (владелец Т-банка и Росбанка). До конца нынешнего года, как уточняет РБК, с Кипра планирует переехать маркетплейс Ozon.

В ноябре пресс-служба Ozon сообщала, что руководство компании вынесло вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию на голосование акционеров, которое должно было пройти 27 декабря. Акционеры планировали обсудить регистрацию Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

В конце лета «Российская газета» написала, что за последние 6 лет число отечественных брендов, реализующих товары за рубежом, увеличилось на 57%.

Ранее стало известно, что у российских компаний зависли миллиарды за рубежом.