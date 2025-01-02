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Путин подписал первые документы в новом году

Путин подписал первые три документа в 2025 году
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 году официальные документы. Документы, датированные 2 января 2025 года, размещены на официальном портале правовых актов.

Первый из документов незначительно корректирует состав коллегии министерства иностранных дел России. Второй документ касается коллегии Министерства юстиции. Еще один указ вносит изменения в положение о Следственном комитете, глава ведомства получает возможность учреждать официальные геральдические знаки, определять порядок их изготовления и использования.

До этого Путин подписал большое количество документов 28 декабря, а с 1 января 2025 года в России вступили в силу ряд законов и изменений. Так, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ вырастет на 16,6% и составит 22 440 рублей. Помимо этого, на 14,8% увеличится прожиточный минимум — он будет равен 17 733 рубля. В стране будет возобновлена индексация страховых пенсий работающим пенсионерам, выплаты повысят на 7,3%.
Штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) вырастут в среднем в 1,5 раза. В РФ начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22%.

Ранее Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

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